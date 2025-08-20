スピードスケート女子のエース・高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が率いる「team GOLD」が20日、合宿中の北海道帯広市内で取材に応じた。

来年2月のミラノ・コルティナ五輪で2大会ぶりの金メダルを狙う団体追い抜き強化のため、今季から堀川桃香（22＝富士急行）が加入。本職1500メートル、1000メートルとの3冠が懸かる高木は「堀川を深掘りできている」とチームワークに手応えを見せた。

堀川は4月の宮崎合宿から合流しており、6週間のオランダ遠征では高木とアパートメントで共同生活したという。オフはジブリ映画「もののけ姫」を2人で鑑賞。堀川は「美帆さんが（ジブリ作品で）一番好きらしくて…解説付きで見た。言葉とかも覚えていた」と笑顔で振り返る。ジグゾーパズルを2人で完成させただけでなく、五輪メダル通算7個獲得の第一人者のストイックな姿勢を目の当たりにした堀川は「いろいろ話して、良い時間になりました。徹底した食事管理とか、きっちりしていた」と学びを語った。

その後のドイツ遠征ではもう1人の追い抜きメンバーの佐藤綾乃（28＝ANA）を含む4人部屋。オンオフとも濃厚な時間を過ごし、結束力は高まった。現在は週2回ほど団体追い抜きの練習をこなしており、高木は「以前は一緒にできるトレーニング期間が空いていた。3人がなじむ前に終わっていた。今は改めて3人とも課題を実感し始めている」とメリットを実感。堀川も「オランダは強いけど日本にしかできない整った隊列で勝負したい」と進化を期した。