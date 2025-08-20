◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)

巨人先発の森田駿哉投手が5回途中6失点で降板。デビューから4試合で防御率0.00をキープしていたなか、悔しい登板となりました。

森田投手は2回、村上宗隆選手に先制のソロホームランを浴びて自身プロ初の自責点を背負うと、4回には山田哲人選手に勝ち越しの2ランホームランを献上し、3点を奪われます。

迎えた5回は、1アウトから2者連続2ベースヒットでさらに1点を奪われると、村上選手にヒットを浴び、1アウト1、3塁に。阿部慎之助監督がマウンドに向かい、森田投手に交代が告げられました。自身プロ5戦目となった試合は4回1/3を投げて89球、被安打8（本塁打2）、1与四球、2奪三振、6失点。悔しさをにじませながらマウンドを後続に託しました。

しかしその後、2番手で登場した菊地大稀投手も流れは止められず。山田選手にフォアボールを与え満塁とすると、古賀優大選手に走者一掃のタイムリー2ベースヒットを打たれ1対7に。勢いづいたヤクルト打線を抑えられず大量失点となりました。