フィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集「MARIN」（8月21日（木）発売／講談社）より、先行カット第5弾が公開された。

本田真凜1st写真集「MARIN」

本田真凜1st写真集「MARIN」

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。

先行カット第5弾は、高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、シャッターを切るたび、めくるめく表情、ポージングを披露。ドキッとするような大人っぽい表情からピュアな笑顔弾けるショットまで、無限の表現力でスタッフが感嘆の声を上げる中、最後のロケ場所では本人も大満足の撮れ高となった。

また、電子書籍版は、本田自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8P付きで発売される。

本田真凜 コメント

写真集「MARIN」の中で一番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！という気がします！

そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが一番難しかったカットでもあります！お楽しみにです！！！

＜プロフィール＞

2001年8月21日生まれ。京都府出身。2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、6月・7月にはアイスショー『Ice Brave』に出演する他、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。今後はさまざまな分野での活躍が期待される。

書誌情報

本田真凜1st写真集「MARIN」

造本：A4判 オールカラー144P

本体価格：2970円（税込）

発売日：2025年8月21日

発行：講談社

Amazon：https://amzn.to/4oc0fY5

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18280654/

【電子版】

【電子限定カット付き！】本田真凜1st写真集「MARIN」

ページ数：オールカラー144P＋限定特典8P

価格：2970円（税込）

発売日：2025年8月21日

発行：講談社

Amazon：https://amzn.to/3Jbe2hJ

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rk/d833c8d6da88312da6028f76a024a6c3/?l-id=search-c-item-text-02

The post 本田真凜、深紅のドレス姿で大人な表情 1st写真集「MARIN」先行カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.