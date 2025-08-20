◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)

ヤクルトは5回に猛攻から一挙4得点。巨人を引き離し、主導権を握って後半戦につなげました。

村上宗隆選手、山田哲人選手のアベック弾で、ヤクルトは4回までに3対1とリード。5回は伊藤琉偉選手がレフト線への2塁打で塁に出ると、続く内山壮真選手がライトへのタイムリー2ベースヒット。2人で追加点を奪うと、さらに村上選手がライト前ヒットを放ち、1アウト1、3塁。ここで巨人先発の森田駿哉投手をマウンドから引きずり下ろしました。

巨人2番手・菊地大稀投手に代わってもチャンスは続き、山田選手のフォアボールで満塁とすると、続く古賀優大選手が走者一掃の3点タイムリー2ベースヒット。直近1か月はわずか2打点と苦しんでいた27歳が、この場面で会心の一打を放ちました。古賀選手は「3回に自分のミスから失点してしまっているのでなんとか取り返したい気持ちでした。アビラを援護できて良かったです」とコメントしています。

この回、打者一巡の猛攻を見せたヤクルトは一挙4点を奪い、7対1とリードを大きく広げました。