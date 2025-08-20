【n.SSign】連載第2回目は“リーダー”こと、KAZUTAが登場♡ この夏の1番の思い出は？

n.SSignの連載企画がスタート！第2回目は“リーダー”こと、KAZUTA（カズタ）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。

n.SSign・KAZUTAのスマホをのぞき見！

最近のお気に入りの写真、スマホケースのこだわり、そしてSUNGYUNからの「お題バトンリレー」の写真まで。

5つのチェックリストでKAZUTAの等身大の魅力をお届けします♡

Check! 最近のお気に入りの1枚

「1番好きな写真です！！！

LAのビーチに行ったときに撮ったのですが、天気も空気も雰囲気もよくてとても癒しの時間になりました。また行きたいです（泣）」

Check! 今設定しているロック画面とホーム画面

「正直壁紙は最近よく変えるんですが、今は懐かしくてこの写真にしています。思い出の1枚なので」

Check! 今使っているスマホケース

「『ハイキュー!!』のキャラクターのケースをしています！！僕は『ハイキュー!!』が大好きで！本当にお気に入りです☆」

【お題バトンリレー】SUNGYUNからKAZUTAに質問！

ここからは、第1回に登場したSUNGYUNが、“リーダー”であるKAZUTAのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。

Check! 疲れたときに見たくなる写真は？ by SUNGYUN

「疲れたときは大体昔の写真を見ます。恩返しするために頑張ろうって思えるので、ときどきこの写真を見ますね。恥ずかしいですが」

Check! メンバーたちを1番かっこいい or 可愛いと思った写真は？ by SUNGYUN

「このHANJUNが可愛くて（笑）。なんか視線を感じるなと思ったら鏡越しに僕を見てました（笑）」