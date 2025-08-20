【n.SSign】連載第2回目は“リーダー”こと、KAZUTAが登場♡ この夏の1番の思い出は？
n.SSignの連載企画がスタート！第2回目は“リーダー”こと、KAZUTA（カズタ）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。
5つのチェックリストで読み解く、等身大のKAZUTA
n.SSign・KAZUTAのスマホをのぞき見！
最近のお気に入りの写真、スマホケースのこだわり、そしてSUNGYUNからの「お題バトンリレー」の写真まで。
5つのチェックリストでKAZUTAの等身大の魅力をお届けします♡
Check! 最近のお気に入りの1枚
「1番好きな写真です！！！
LAのビーチに行ったときに撮ったのですが、天気も空気も雰囲気もよくてとても癒しの時間になりました。また行きたいです（泣）」
Check! 今設定しているロック画面とホーム画面
「正直壁紙は最近よく変えるんですが、今は懐かしくてこの写真にしています。思い出の1枚なので」
Check! 今使っているスマホケース
「『ハイキュー!!』のキャラクターのケースをしています！！僕は『ハイキュー!!』が大好きで！本当にお気に入りです☆」
【お題バトンリレー】SUNGYUNからKAZUTAに質問！
ここからは、第1回に登場したSUNGYUNが、“リーダー”であるKAZUTAのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。
Check! 疲れたときに見たくなる写真は？ by SUNGYUN
「疲れたときは大体昔の写真を見ます。恩返しするために頑張ろうって思えるので、ときどきこの写真を見ますね。恥ずかしいですが」
Check! メンバーたちを1番かっこいい or 可愛いと思った写真は？ by SUNGYUN
「このHANJUNが可愛くて（笑）。なんか視線を感じるなと思ったら鏡越しに僕を見てました（笑）」
KAZUTAの“今”に迫るQ&A＋最新セルフィーも公開♡
季節にちなんだQ&Aで、KAZUTAの“今”の気分ややりたいことをチェック！
Question この夏いちばん思い出に残っていることは？
「この夏の思い出は、やっぱり『Itty Bitty』の活動ではないかなと思います。
人生で初めてアメリカにも行かさせていただき、たくさんの思い出ができましたし、韓国に帰ってからも音楽番組でパフォーマンスしてるときは本当に楽しくて幸せでした。
今年の夏もCOSMOのおかげで最高でした！！！」
Question まだまだ暑い日が続きますが、暑い日に食べたくなるものは？
「暑いときに食べたくなるのは、僕は今は辛いものですかね？特に最近は少し辛味がある冷麺にハマっています。冷たくておいしいんですけど、刺激的でクセになるんですよ！
食事の締めにはかき氷までしっかり！！！最近食べたいものがあります。お祭りに売っている水あめが食べたいです（泣）」
More! KAZUTAの最新セルフィーをお届け♡
【お題バトンリレー】KAZUTA→次のメンバーは？
KAZUTAから次回出演するメンバーに「こんな写真を見せてほしい」とお題を出してもらいました。
1. 最近の若い子たちの間で流行っている撮り方で撮った写真を見せてください！
2. KAZUTAに関係する写真をください！
次回のメンバーが誰なのか…？ヒントは“若い子”？
誰なのか予想しながら更新を楽しみにしていてくださいね♡
次回の更新は、9月20日（土）20:00！
