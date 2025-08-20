ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡ÑÍºá¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤Î´´Éô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸ÜÌä¤Î°äÂ²¤Ë¼Õºá¤Ø¡Ä£²£µÆüÌÌ²ñ¤ÇÄ´À°
¡¡ÀºÌ©µ¡³£À½Â¤²ñ¼Ò¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ò½ä¤ëÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë»ö·ï¤Ç¡¢ÁÜºº¤ò°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤Î´´Éô¤¬¡¢ÂáÊá¸å¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Æ£·£²ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±¼Ò¸µ¸ÜÌä¤ÎÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°äÂ²Â¦ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬£²£°Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££²£µÆü¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤äÁêÅè¤µ¤ó¤é£³¿Í¤¬£²£°£²£°Ç¯¡¢Ê¼´ïÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡³£¤òÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯¤Ëµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ÁêÅè¤µ¤ó¤Ï¸ûÎ±Ãæ¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬ÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢Èï¹ð¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤é¤¬¹ñ²ÈÇå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÇÂáÊá¤Èµ¯ÁÊ¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢Æ±Ä£¤ÈÃÏ¸¡¤Î´´Éô¤Ï£¶·î¡¢¼ÒÄ¹¤é¤Ë¼Õºá¡£ÁêÅè¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï¡Ö¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¡¾Ú¤Ç»ö¼Â¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤À¡×¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈºÇ¹â¸¡¤¬º£·î£·Æü¤ËÁÜºº¤ò½ä¤ë¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢°äÂ²¤¬¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
