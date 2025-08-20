亀梨和也、新曲「The truth」MV公開！亀梨が3つのシチュエーションのキャラクターを演じる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

亀梨和也の新曲「The truth」MVが公開された。

■MVの中で画角を切り替える斬新な演出に注目！

8月20日にデジタルシングル「The truth」とデジタルアルバム『Kame Best』を同日リリースした亀梨和也。

「The truth」MVは「時間」や「時の流れ」をテーマにしており、その象徴として登場するのが、ひとつの「時計」。時計が映し出す時間とともに、「過去」「現在」「未来」3つのシチュエーションが登場し、それぞれのシチュエーションのキャラクターを亀梨が演じる。

歌詞とシンクロするようなシチュエーション＆演出の変化や、時間の交錯（過去と現在の対峙）、そしてMV終盤には過去→現在→未来と、瞳に過去の自分を映し出しながら一気に時間が連鎖して未来に向かって歩んでいく様子などが描かれる。

MVは冒頭から「正方形」の画角で始まるが、MV終盤、過去→現在→未来へと繋がっていくシーンで画角も一気に16:9に開いていく。ひとつのMVの中で画角が切り替わる珍しい試みとなっており、未来へと繋がっていくイメージが「画角」からも象徴的に表現されている。

■「The truth」は、亀梨自身の心境も歌詞に込められたエールソング

新曲「The truth」は、4月で番組スタートから15周年を迎えた日本テレビ系『Going! Sports&News』15周年テーマソング。さらに、2025年も亀梨がプレゼンターを務める、日本テレビ系プロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL2025』イメージソングでもある。壮大なロックサウンドをベースに、あらたな一歩を踏み出した亀梨自身の心境も歌詞に込められたエールソングで、4月からの亀梨ソロ活動開始後、初の新曲リリースとなる一曲だ。

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Kame Best』

2025.08.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The truth」

