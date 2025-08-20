本日の【上場来高値更新】 コンヴァノ、セレンＨＤなど52銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株安で半導体関連株が売られ、前日比657円安の4万2888円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、岩井コスモ証券が目標株価を2200円→2650円に引き上げたサカタインクス <4633> [東証Ｐ]、制限値幅の上限拡大、1対10の株式分割を引き続き材料視されたコンヴァノ <6574> [東証Ｇ]など。そのほか、セレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]は10日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ サービス業
<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ サービス業
<2334> イオレ 東Ｇ サービス業
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2809> キユーピー 東Ｐ 食料品
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3397> トリドール 東Ｐ 小売業
<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業
<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3543> コメダ 東Ｐ 卸売業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業
<4204> 積水化 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6574> コンヴァノ 東Ｇ サービス業
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業
<7565> 万世電機 東Ｓ 卸売業
<7611> ハイデ日高 東Ｐ 小売業
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8929> 青山財産 東Ｓ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業
株探ニュース