　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安で半導体関連株が売られ、前日比657円安の4万2888円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、岩井コスモ証券が目標株価を2200円→2650円に引き上げたサカタインクス <4633> [東証Ｐ]、制限値幅の上限拡大、1対10の株式分割を引き続き材料視されたコンヴァノ <6574> [東証Ｇ]など。そのほか、セレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]は10日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　サービス業
<2157> コシダカＨＤ　東Ｐ　サービス業
<2334> イオレ　　　　東Ｇ　サービス業
<2585> Ｌドリンク　　東Ｐ　食料品
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3397> トリドール　　東Ｐ　小売業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3543> コメダ　　　　東Ｐ　卸売業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品

<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4204> 積水化　　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6574> コンヴァノ　　東Ｇ　サービス業

<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7539> アイナボＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7565> 万世電機　　　東Ｓ　卸売業
<7611> ハイデ日高　　東Ｐ　小売業

<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8929> 青山財産　　　東Ｓ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連

<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース