これまで総勢60名が所属した、美人百花専属読者モデルFlowers（フラワーズ）。

在籍した期間は違えど、美人百花を通してひとりひとりがどのような変化・成長を遂げたのかを紐解いていきます。

今回はFlowers6期生の5人の物語をご紹介♪

不安と隣合わせながらも常にきれいでいることを意識

Flowers6期生・笠原藍さん（37歳）

出典: 美人百花.com

「オーディションのときに『年齢にとらわれず、自分らしく！』と公言したものの、いざ活動を始めると『自分にしかできないことってなんだろう？』と考えることが多くありました。しかし常にFlowersの一員なのだということを忘れず、自分のパーツを活かしたメイクを研究するようになったり、毎日の美容にも力を入れるように。Flowersとしての活動は終わりますが、これからも美しさについて追求し続けていきたいです」

毎日の中で楽しさや幸せを発見し言語化できるように

Flowers6期生・比嘉さやかさん（30歳）

出典: 美人百花.com

「Flowersに加入してからは、よりトレンドファッションを意識するように。今まで組み合わせたことのない服に挑戦するなど、自分に似合うコーデを模索し続けました。また日々の生活でWebやSNSで発信できるネタを探すうちに、毎日の幸せや楽しさを言語化し、記録できるように変化。これからも品良く、賢く、美しく、ユーモアを忘れず、大切な人を守れる女性を目指していきたいです」

憧れの美人百花の読モになって「憧れられる側」に

Flowers6期生・小川真子さん（26歳）

出典: 美人百花.com

「美人百花の世界観が私にとって理想の社会人像そのものでした。しかし、オーディションのときに履いていたストッキングのブランド名を答えられず、帰り道に『これは絶対に落ちた……』と思ったのを今でも覚えています。合格の連絡がきたときは喜びのあまり母に電話。以降、先輩方と撮影でお会いしたり、会社の同僚や友人に「雑誌見たよ！」と言ってもらえたときは、とてもうれしかったです。最後にはBest Flowersに選んでいただき、美人百花の理想像に一歩近づけたのかなと思っています」

仕事、趣味、読モ活動etc.…… すべてに全力で臨めるように

Flowers6期生・後藤春乃さん（30歳）

出典: 美人百花.com

「OLとチアリーダの二足の草鞋を履いてライフスタイルを充実させていた私だからこそ、できることがあるのではと思い応募したFlowers。しかし、いざ活動をしてみると、好きなことすべてに全力投球するのは大変で、いかにバランスよく両立できるかを考えて行動できるようになりました。また2月に入籍をし、4月号の結婚企画に参加。夫婦で取材を受け、その際にお互いが思っていたことを初めて知ることもでき、改めて夫婦の形を考えられました。貴重な機会をありがとうございました！」

外見だけでなく内面までレディを追求し続けた8カ月

Flowers6期生・渡邊千明さん（31歳）

出典: 美人百花.com

「3期生、5期生とオーディションに応募したものの結果は不合格。自分には何が足りていないのかと悩み続け、再び6期生オーディションに応募。合格の通知が届いたときはこれまでの時間や経験は無駄じゃなかったのだと思い、自然と涙があふれました。以降、いつ撮影に呼ばれてもいいようにと心身のコンディションを常に整え、目標だったインスタのフォロワー数も1000人以上を達成。大人になってから夢中で何かをがんばるということはFlowersが初の経験だったので、これからもこの気持ちを忘れず、品よく、可愛く、力強くをモットーに努力を続けていきたいです」

6期生のみなさんは真面目で、そして常にまっすぐな気持ちで活動をしてくれました。

8カ月という短い期間のなかでも、ひとりひとりが自分は何ができるのかを考え、それを表現してくれていたなという印象です。

お披露目撮影のときは果たしてこの5人は仲良くなるのかなと思っていましたが、この記事の撮影のときに笑顔で話している姿を見て、好きなものを同じ温度で共有することで生まれる繋がりの深さを感じました。

笠原さん、比嘉さん、小川さん、後藤さん、渡邊さん。

今まで本当にありがとうございました！

―美人百花編集 渡邊早貴

撮影／楠本隆貴 モデル／笠原藍、比嘉さやか、小川真子、後藤春乃、渡邊千明（専属読者モデルFlowers）