º£¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤Û¤É¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎàÄ²³èá¡£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈþÈ©¡¦ÈþÈ±¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¡Ä¡Ä¤È¡¢¥ì¥Ç¥£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÄ²³èÀ¸³è¤ò¾å¼ê¤ËÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ëÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤È¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¢ö½µËö¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ë¢ö¡Ú¤¤Î¤³¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¸¥Î©¡ÛÄ²³è¥ì¥·¥Ô
Ä²³è¡õÈþÍÆ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Þ¥ê¥Í¤Î¿Ý¤¬ÊØÈë²ò¾Ã¤ò¤¢¤È²¡¤·¡£
Ä²³è¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¶Ì¤Í¤®¤Î¥ª¥ê¥´Åü¤ä¤¤Î¤³¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¡õ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ÇÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡Ú¤¤Î¤³¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¡Û
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¡ÄÅ¬ÎÌ
¶Ì¤Í¤®¡ÊÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡Ä1/8¸Ä
¤Þ¤¤¤¿¤±¡Ê¤Û¤°¤¹¡Ë¡Ä1/2¸Ä
´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¥¹¥é¥¤¥¹¡Ê100ml¤Î¿å¤ÇÌá¤¹¡Ë¡Ä3g
ÇöÎÏÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
µíÆùÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¡Ä100g
Ⓐ¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡Ä150ml
¡¦´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÌá¤·½Á¡Ä100ml
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä15g
¡¦ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¶Ì¤Í¤®¤È¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÇöÎÏÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢µíÆù¤ò¾å¤Ë¹¤²¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬È¾²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤·¤ÆⒶ¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¤ª»®¤Ë¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¤òÀ¹¤ê¡¢¢¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¥È¥Þ¥È¤È¥»¥í¥ê¤Î¥ª¥¤¥ëÏÂ¤¨¡Û
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥»¥í¥ê¡ÊÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡Ä20g
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä4¸Ä
ÂçÍÕ¡ÊºÙ¤«¤¯¤Á¤®¤ë¡Ë¡Ä1Ëç
Ⓐ¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2
¡¦¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡¥Ü¥¦¥ë¤ËⒶ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº®¤¼¡¢¥»¥í¥ê¤È¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢ÂçÍÕ¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯8·î¹æ¡ÖÈþ¿Í¤òºî¤ëÄ²³è¤´¤Ï¤ó¡×
