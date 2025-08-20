生理痛、冷え、シミ、くすみ、自律神経の乱れに！【さば缶とトマト、梅干しの炊き込みご飯レシピ】
お腹を満たすご飯に、薬膳の効果を。おいしく不調をケアできる薬膳ごはんで体の内側からパワーを底上げ♪さば缶とトマト、梅干しの炊き込みご飯レシピ
出典: 美人百花.com
さばは気と血を補い血行をよくするため、生理痛や冷え、貧血に。加熱したトマトも血流の改善に。梅干しが消化を促進。
材料（2~3人分）
米…2合
さば水煮缶…1缶
ミニトマト…6個
梅干し(中)…2個
水…300ml
[A]
さば缶の汁…50ml
酒…大さじ1
塩…ひとつまみ
しょうゆ…小さじ1
大葉…4枚
白炒りごま…適量
作り方
1.米は洗って水気をきり、水を加えて30分ほどおく。大葉はせん切りにする。
2.1にAとさば缶とミニトマト、梅干しを加えて炊飯器または土鍋で炊く。
3.炊き上がったら梅干しの種を取り、さばと梅干しを軽くほぐして器に盛り、大葉やごまをかける。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部