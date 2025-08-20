お腹を満たすご飯に、薬膳の効果を。おいしく不調をケアできる薬膳ごはんで体の内側からパワーを底上げ♪

さば缶とトマト、梅干しの炊き込みご飯レシピ

出典: 美人百花.com

さばは気と血を補い血行をよくするため、生理痛や冷え、貧血に。加熱したトマトも血流の改善に。梅干しが消化を促進。

材料（2~3人分）

米…2合

さば水煮缶…1缶

ミニトマト…6個

梅干し(中)…2個

水…300ml

[A]

さば缶の汁…50ml

酒…大さじ1

塩…ひとつまみ

しょうゆ…小さじ1

大葉…4枚

白炒りごま…適量

作り方

1.米は洗って水気をきり、水を加えて30分ほどおく。大葉はせん切りにする。

2.1にAとさば缶とミニトマト、梅干しを加えて炊飯器または土鍋で炊く。

3.炊き上がったら梅干しの種を取り、さばと梅干しを軽くほぐして器に盛り、大葉やごまをかける。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部