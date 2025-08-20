モードなツヤ感とぷっくり感が秋っぽ！ダークなグロスでつくる「カラーメイク」って？

新作の秋コスメを使って、夏メイクを秋モードにスイッチしたい！そこで今回は、三浦理奈とともに、イヴ・サンローラン・ボーテのブラウンラメグロスを用いた「秋っぽカラーメイク」をご紹介します。グロスで唇に深みを足すだけで、モードで大人っぽい印象に♡

【秋】ダークなグロスを重ねてカラーシフト 夏のフレッシュな雰囲気からのシフトチェンジには、ミステリアスな魅力を放つダークなリップが効果的。 ツヤとラメの2つのきらめきが唇のむっちり感を高めて、色っぽさもマシマシに。 Key Item▷YSLのブラウンラメグロス レイヤードしてスイッチ！ ダークブラウンのなかにシルバーラメがぎっしりで、モードなツヤとぷっくり感をメイク！ YSL ラブシャイン グロスプランパー 6 4,950円／イヴ・サンローラン・ボーテ 夏メイクも要チェック♡ 青みトーンで透明感をゲット♡ ラメグロスを生かした「イマドキ夏メイク」をご紹介！

メイク手順 モードなツヤでオトナの魅力♡ 夏と同じeを、唇の輪郭をとりながら丁寧に全体に塗って、しっかり色を出す。 その上からブラウンラメグロスを塗り重ねる。色の濃さと深みによって、ぐっとリップの存在感を高めて。 その他メイク手順 目元は、bを上まぶたの二重幅と下まぶた全体に塗る。下まぶたは目頭側が濃くなるようにすると、単色でもメリハリが出る。 dをほおの内側＆高め位置に塗る。 鼻根と鼻先、目の下にcをのせ、華やかな顔立ちを演出。 使用したアイテムはこちら♡ 【b】モノ ルック アイズ S-04 4,290円／SUQQU

▶︎パープルがかったシマーなピンクが、ピュアな可愛らしさを表現。 【c】ディスコーダントダンス フェイスパウダー 7,480円／THREE

▶︎マーブルカラーのパール入りパウダーは、ふわっとのせることで磨きあげた大理石のようにツヤめく肌に導く。

完成♡ モードなツヤが色っぽい秋カラーメイクの完成。ダークなブラウンのラメグロスが、唇のむっちり感を高めることで、存在感ある華やかなお顔に仕上がる♡ ワンピース 17,600円／Narcissus イヤリング 3,740円／マチルダローズ（805showroom）ヘアピン（３本セット）330円／ラティス 撮影／榊原裕一（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）取材・文／政年美代子

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 佐々木麗