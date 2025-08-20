Tシャツよりこっちがいいかも！【ユニクロ】40・50代に似合う♡「大人トップス」

40・50代の大人なら、カジュアルコーデにもどこか上品なポイントを取り入れるのがシャレ見えのコツ。ラフなTシャツもいいけれど、トップスはきちんと感のあるデザインを選んでみて。そこで今回は【ユニクロ】から、カジュアルなジーンズにも合わせやすい、ポロセーターやブラウスを紹介します。着心地もよさそうなので、夏コーデの1軍になるかも。

オフィスカジュアルにも◎ きちんと感のあるポロ襟トップス

【ユニクロ】「ポロセーター半袖」\1,990（税込・セール価格）

きちんと感がありオフィスカジュアルにも使えそうなポロ襟のトップス。コットンレーヨン素材で、公式サイトによると「なめらかな肌ざわり」とのこと。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにも着回しやすく、長めの袖丈もポイントです。ボタンをいくつかはずせば、抜け感をプラス。やや細身のシルエットなので、ゆったり着るなら大きめサイズを選んで。

一点投入でコーデが華やぐパフスリーブ

【ユニクロ】「シアサッカーブラウス」\1,990（税込・セール価格）

甘すぎず大人も着こなしやすい、パフスリーブのブラウス。肌離れのよさそうな凹凸のある素材で「サラリとした肌ざわり」（公式サイトより）とのこと。暑い日も快適に着られそうです。オフホワイトとブラックのほか、ギンガムチェック柄もあるので気になったらチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M