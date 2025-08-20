¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹Ì£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¢«¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤¹¤®¤ë¤ª²Û»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
2025Ç¯7·îË¿Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ý¥Æ¥ÁÌ£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥ê¥È¥ì¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
µÞ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¥Þ¥¤¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Û¤É´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¦¥¥¦¥¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬......¤¤¤äÂÔ¤Æ¡¢¤³¤ìËÜÅö¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤«¡©
¡ÖCalbee¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡©
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿
¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¡ÖCalbee¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤Ã¤Æ¥³¥È......¡ª¡©
ÌÜ¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢Ç¾¤¬º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º®Íð¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥ê¥È¥ì¡¼¤Î¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥ë¥Ó¡¼¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£
¼Â¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥ê¥È¥ì¡¼¤Ï¥«¥ë¥Ó¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹Ì£¤Ë......¡©
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¹ØÆþ¼Ô¤ÎÆâ¤Î78¡ó¤¬¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ÎÈó¹ØÆþ¼ÔÁØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢
¡ÖÉáÃÊ¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤È¡¢¥Ý¥Æ¥Á¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¡¢¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É......¡£
¤¤¤¶¡¢¼Â¿©
¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢ÂÞ¤ò¤¢¤±¤ÆÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¹á¤ê¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡£
1Î³¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±öÌ£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼......¤ó¤ó¡©
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ÎÃÆ¤±¤¿Çò¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÉôÊ¬¤¬Àå¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡¤¦¤¹¤·¤ª¡×¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
º£ÅÙ¤Ï»î¤·¤Ë²¿Î³¤«Æ±»þ¤Ë¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡£Çò¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡Ö¥³¥¯¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÉ÷Ì£......¤Ê¤Î¤«¡ª¡©
¿©´¶¤ÏÅöÁ³¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤è¤ê³Î¼Â¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤¯¤É¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ......¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Öº«ÉÛ¤Î»ÝÌ£¤ÇÌ£¤Î¸ü¤ß½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Êà±ü¹Ô¤á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢°ì¿©¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡Ê10·î¾å½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£