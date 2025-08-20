歌手のブリトニー・スピアーズが自身のインスタグラムに投稿したダンス動画が、ファンの間で波紋を呼んでいる。18日に投稿された動画では、ブラウンの水玉ブラレットと白いショートパンツというパジャマ姿で、プリンスの名曲『Kiss』を独自に歌いながら踊るブリトニーの姿が映されていた。しかし、背景には散らかった室内と、犬の排泄物と思われるものが床に見える場面があり、視聴者の不安を煽った。



【写真】散乱した自宅で歌い踊るブリちゃん 背景を見ると…ギャー！

動画のキャプションでは、「ジュリア・ロバーツがプリンスの『Kiss』をちょっと音程外して歌ってる感じ。でもレンズ越しにはすごく良く聞こえたのよ（笑）」と冗談交じりに語り、「私は誰か分からない、オーオー」と歌う場面も。さらに「私の首には8つの言語が書かれてるし、これはパジャマだけど、照明遊びのためにブーツを履いたの。優雅な見た目じゃないけど、まあいいか！」と続けた。



別の動画では「照明で遊びながら、明日がないかのように家を掃除してる」とコメント。投稿にはコメント欄が設けられていなかったが、ファンがX（旧Twitter）でシェアしたことで議論が広がり、「あれって犬のフンじゃない？」という声や、「彼女は助けを必要としている」「見ていて心が痛む」といった反応が寄せられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）