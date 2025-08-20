モデルの貴島明日香さんは8月19日、自身のInstagramを更新。細いウエストを披露し、驚きの声が多数寄せられました。（サムネイル画像出典：貴島明日香さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの貴島明日香さんは8月19日、自身のInstagramを更新。細いウエストを披露しました。

【写真】貴島明日香の細いウエストに驚きの声

「なんて可愛いのだ！」

貴島さんは「自分のISFPらしさを感じる今日この頃」とつづり、4枚の写真を投稿。ふわふわとした白いトップスに、ジーンズを着用した姿です。トップスの丈が短く、おなか周りがあらわになっており、驚きのウエストの細さが見て取れます。

コメントでは、「ウエストほそっ！」「可愛すぎん？」「美しすぎ」「透明感えぐぅ...」「お腹見えとる！」「なんて可愛いのだ！」「ねえスタイル良すぎだよ」「細すぎんか！？」「お腹細っ」「可愛すぎて無理」「お腹綺麗」「可愛すぎてやばい」と、絶賛の声が多数寄せられました。

「衣装が夏だねぇ」

7月15日には「衣装が夏だねぇ」とつづり、ウエストがちらりと見える衣装を着用した姿を披露していた貴島さん。ノースリーブのトップスからは、ほっそりとした肩や二の腕も露出しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)