¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¤¬¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×ÂåÂÇ£Í£Ã¤Ç¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥¥º¥â¥Î¤Ê¤Î¡©¡×
¡¡£´·î¤Ë£Î£È£Ë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤ÎÂåÂÇ£Í£Ã¤È¤·¤Æ£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×¤Ë½Ð±é¡£à²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥´¥¸¥àá¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¹õÁ¥ÆÃÇÉ°÷¡¦¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¤Ï¡ÖÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¥¥º¥â¥Î¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤â¡Ö¤³¤³¡Ê¼«Ê¬¤ÎÎÙ¡Ë¤Ï¥¥º¥â¥Î¤¬ºÂ¤ëÏÈ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È°¥Î¥ê¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö»ä¡¢µîÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢°áÁõ¤¬Íç¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È±ê¾å¤·¤¿¡Ä¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁ°²ó¡¢¶âÍËÆü¤Ë¡Ê¥²¥¹¥È¤Ç¡Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¡Ê¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Øº£Æü¤Ï¥é¥¯¥À¿§¤ÎÉþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï£Í£Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Í¡¢¹Í¤¨¤Æ£Í£Ã¤Ã¤Ý¤¤³Ê¹¥¤Ç¡Ä¡×¤ÈÃæÀî¡£
¡¡¤¹¤ë¤È³À²Ö¤Ï¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤³¤ÎÆüµÙ¤ó¤À¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤½÷¤À¡×¤ÈÃæÀî¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³À²Ö¼«¿È¤â¡Ö¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ËºöÎ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡££Ï£ÁÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÈ¯¸À¤òÉ¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö¥ä¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾®¸¶¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤Ë¡Ë¤¢¤ó¤Þ¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¡¢ÃæÀî¤Ï¤³¤ó¤Ê¹ðÇò¤â¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¤è¤¯¥¨¥´¥µ¡Ê¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¡Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«Æ°Êª¤Ë¤Í¡¢»÷¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ä¡£¤Û¤é¡¢¥¿¥Ì¥´é¤È¤«¥¦¥µ¥®¤È¤«¥Í¥³¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥´¥ê¥é¤È¤«ÇÏ¤È¤«¡Ä¡×
¡¡¾®¸¶¤Ï¡Ö¥é¥¯¥À¤è¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤â¤¦¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥ä¥À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤Æ¡Ä¡£¤³¤ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£Î£È£Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¿»þ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢·ë¹½¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤òºÜ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ø¼«Ê¬¿ä¤·¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡¡£Î£È£Ë¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ì±Êü¤È¤«¤À¤ÈÊÌ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¾®¸¶¤Ï¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¡¢Ì±Êü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢³À²Ö¤Ï¤Þ¤¿°¥Î¥ê¤·¤Æ¡ÖÌ±Êü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È£Î£È£Ë¤Î¾å»Ê¡¢Î¾Êý¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÊØ¾è¡£¤µ¤é¤Ë¾®¸¶¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤ó¤«¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¡Ê¶¯Ä´¡Ë¤·¤¿Åê¹Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â£²£°Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ç¤â¤¦¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¸½ºß£±£³¡¦£¶Ëü¿Í¡£