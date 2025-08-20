子どもも自転車で一時停止を！ 岡山県警がSNSで呼び掛け「授業になれば良い事だらけなんだがなぁ」
道路上でよく見かける、赤い三角形に白い文字で「止まれ」と書かれた標識。運転免許を持っている人にとっては、標識近くの停止線や交差点の直前で一時停止し、左右、前方を確認することは常識である。しかし、道路は免許を持つ人だけが利用しているわけではない。
例えば、自転車に乗る子どもは一時停止の意味を知らず、そのまま道路へ飛び出してしまう可能性がある。こうした危険を防ぐため、岡山県警察は公式X（旧Twitter）で、一時停止の重要性を呼び掛けた。
【実際の投稿】「自転車も必ず一時停止!!」
警視庁が子どもの交通人身事故の発生状況をまとめた資料によると、自転車乗用中の事故件数が事故全体の68.1％を占めている。自転車は車両の一種であり、交差点などでの一時停止は法律上の義務だが、運転免許を持たない子どもはその重要性を理解していない場合もある。
同課は続けて「運転免許を持つ皆さんが教えてあげてください」「一時停止をしないことがいかに危険かということを･･･」とつづり、免許を持っている大人が日常生活の中で子どもたちに正しい交通ルールを伝えるよう呼び掛けている。
一時停止は自動車やバイクだけでなく、自転車にも義務づけられている。子どもが日常的に交通ルールを意識できるよう、周囲の大人が家庭や学校で繰り返し伝えることこそ、事故防止につながるのではないだろうか。
＜参考＞
岡山県警察公式X 2025年8月7日
警視庁「子供の交通人身事故発生状況（令和7年上半期）」
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
