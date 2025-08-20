被爆80年の節目に合わせ、原爆をよんだ俳句をもとにした美術作品の展示会が20日から長崎市で始まりました。

平和への願いを作品を通じて届けます。

「なにもかもなくした手に四まいの爆死証明」

家族4人の死を突き付けられた悲しみやむなしさをよんだ句を彫刻で表現しています。

「4人の魂が込められたような作品にしたいなと思った」

作品展を開いているのは、版画家、小粼 侃さんです。

長崎原爆で妻と3人の子を失った悲しみ、平和への祈りをよんだ俳人、松尾あつゆきさんの句をもとにした作品を手がけてきました。

今回は新作の彫刻作品や木版画などあわせて255点を展示しています。

（来場者）

「石像を（小粼さんは）あちこちに納めているんですね。そういうふうなのも含めてやっぱり素晴らしいと思う」

（版画家 小粼 侃さん）

「松尾あつゆき先生の句を一人でも多くの人に見てもらいたい。少しでも定着して、みなさんに広めてもらえるような句を表現してみたいなというのが一番の思い」

会場の浜屋百貨店は21日が店休日で、作品展は25日まで開かれます。