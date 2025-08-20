神奈川県庁（資料写真）

神奈川県は２０２４年に県内で自殺した人が前年比２４人減の１３４２人だったと公表した。減少は３年ぶりで、男性が同１５人減の８８３人、女性が同９人減の４５９人だった。

人口１０万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は同０・３人減の１４・５人で、全国平均の１６・４人より低く、鳥取（１２・１人）、石川（１３・４人）、京都（１３・９人）、佐賀（１４・０人）に次いで５番目に低かった。

年代別では５０代が２８５人で約２割を占め、４年連続で最多だった。次いで４０代が２０５人、２０代が１９６人、３０代が１７４人の順。２０歳未満は６０人だった。前年比で３０〜７０代が減少した一方、２０代と２０歳未満はともに１９人増加。若年層の増加傾向が目立った。

自殺の原因・動機（複数計上）は「健康問題」（８７６人）が最多で、１０代を除く各年代でトップだった。以下、生活苦や負債など「経済・生活問題」（３５３人）、夫婦や親子関係の不和など「家庭問題」（３１３人）、職場の人間関係や環境変化など「勤務問題」（１７５人）が続いた。１０代に限れば、学業不振や学友との不和など「学校問題」が最多だった。