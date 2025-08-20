54歳で死去の日テレアナ・河村亮さん、『クイズタイムリープ』で“復活” SNS反響「声が聞こえて泣いちゃった」「一番熱いかも」
2022年に脳出血のため54歳の若さで亡くなった日本テレビのアナウンサー・河村亮さんが、きょう20日午後7時から放送中の日本テレビ系クイズ番組『クイズタイムリープ』で「AI河村」として、『高校生クイズ』のパートを実況。懐かしい声に、SNSでは反響が寄せられている。
【写真】亡くなる4年前…番組出演時には大きく口を開け笑顔を見せる河村亮さん
本番組は、現代の芸能人たちが昭和・平成に人気を博した伝説のクイズ番組に“タイムリープ”し、AIの最新技術によって蘇った当時の出演者たちとガチ対決を繰り広げる進化系クイズ番組。「AI河村」が登場したのは、第3ステージ『青春の祭典 全国高等学校クイズ選手権』の「超難問！早押しクイズ」。超難問の早押しクイズに挑戦する令和の芸能人たちは、令和のクイズ王として君臨する伊沢拓司と、最強キャプテンの田村正資を擁する圧倒的な知力で2010年大会の優勝を果たした「東京・開成高校チーム」相手に、5問中1問でも正解すれば勝利という条件で勝負を挑んだ。
この進行役として実況で「AI河村」が懐かしい声を響かせると、SNSには「AI河村アナに泣けました」「AI河村アナが一番熱いかもしれない」「河村亮アナの声が聞こえて泣いちゃったね」「ってか、AIで河村アナウンサー泣ける」「タレントがAIで映像付きで復活するより、河村アナの声が復活する方がグッとくるな」「河村さんもAIか…これはほんと違和感ねぇな…」などの声が上がった。
