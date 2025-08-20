タレント「ユージ」が愛車の「高額バイク」投稿！ センスよすぎる「カワサキ」どんなモデル？

ユージ、カワサキの“名車”を大公開！

タレントのユージさんが自身のインスタグラムを更新し、ユージさんが相棒として愛でている“名車”を紹介しました。

ユージさんが乗っているのは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

ユージのカワサキどんなモデル？（Photo：時事）

ユージさんは自身のインスタグラムに以下のように投稿。

「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年『KZ1000Mk.II』」

KZ1000Mk.IIといえば、1978年から1980年にかけて販売された大型バイクで、言わずと知れたカワサキの名車。

搭載される高出力エンジンや力強いスタイリングが人気を博し、今でも600万円を超える高価格帯で取引されるケースもあるなど、高い人気を集めています。

ユージさんは過去2023年2月に「バイク買いました」と投稿しており、この時の写真ではボロボロの状態であることが確認できますが、そこからバイクのカスタムカーショップBULL DOCKとともに磨き上げ、KZ1000Mk.IIベースのコンプリートバイクを完成させたそう。

2024年の東京オートサロンでは実車も公開され、バイク好きユーザーをはじめ話題となりました。

フルカスタムされたユージさんの愛車は、漆黒のブラックでトータルコーディネートされており、従来モデルよりもさらに力強いスタイリングを実現。

差し色のゴールドカラーも光り、丁寧に磨き上げられ、かつての名車が現代版に蘇った1台といえます。

ユージさんの今回の投稿には、ホイールやホイールなどの足回りやエンジン、レストアの様子などがアップされており、大切に乗り継いでいる様子がうかがえます。

投稿を見たユーザーからは、「素晴らしいセンス！日本を代表する名機」「いいなぁ！」「KZ格好よすぎ〜 センスよすぎ〜」「パーツ全てが一級品！」と、多くの称賛の声が集まるなど、反響が集まっていました。