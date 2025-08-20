【車送迎、断ったら炎上！？】孤立してもいいや！ママ友関係は割り切る覚悟で＜第9話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第9話 もうどうでもいい
【編集部コメント】
マイさんは、スズネさんを怒らせたことでサッカーチームで孤立してしまいました。しかしマイさんはもう、完全に吹っ切れています。「これ以上送迎でイヤな思いをするくらいなら、ママ友付き合いなんてなくてもいい」と。「孤高の人」ポジションを貫くようです。幸いマイさんがひとりぼっちになることで、リュウキくんまでチームメイトから仲間外れにされる……なんてことはなく、リュウキくん本人は楽しそうにサッカーを続けています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
