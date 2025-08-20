いつも怒ってた私が遅刻…親友の意外な態度に思わずハッとした瞬間【ママリ】

私の遅刻に友人から出てきた言葉に驚き…！

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。誰かにとって「できないこと」があるとつい責めてしまうことはあるかもしれません。それが「いつも遅刻する」などであればなおのことで、「次は遅刻しないで！」と言ってしまいがち。しかし、同じことで自分が失敗してしまった時、自分は責められることがなかったら、少し考えも変わるのかもしれませんね。

主人公のセミは東海地方出身の20代女性。地元には幼稚園のころから仲良くしている世羅と星佳という親友がいます。今、セミは東京で1人暮らしをしており、世羅も関東地方に暮らしています。今回、星佳が東京に来るということで3人で旅行をすることになったのですが、旅行の前日までセミさんはバイトに入っていて…？

世羅と星佳は、バイトの都合上、旅行当日に遅刻したセミさんを優しく迎え入れてくれました。当初はセミさんする予定だった車の運転も、初日は星佳が代わってくれセミさんにとっては楽しい1日が過ごせたようです。



大人になってからの旅行はお互いの都合をつけていても急な仕事や事情で予定が狂う場合もありますよね。そんな時、星佳さんや世羅さんのように「いいよ、いいよ」と言ってもらえると気が軽くなりますね。その後の旅行も気を負わず過ごせたのもありがいです。自分の失敗を責められ過ぎないことで余計に「次は気を付けよう」と思える場合もありますね。

