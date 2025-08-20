シリーズ戦後80年。戦前・戦中のモノクロ写真をカラー化して伝えるある高校生の思いです。



戦時中、安曇野市にあった演習場を捉えたとみられるモノクロ写真。色を加わえると…



銃を持つ、隊員たちの姿がより鮮明に浮かび上がります。



昭和10年ごろ、松本市の中心部で行われた旧陸軍の行進の様子。



この写真も…。



当時の雰囲気がより、リアルに伝わってきます。





安曇野市に住む、松本県ケ丘高校3年、滝沢葵さん18歳。滝沢さんは、地元、安曇野市や松本市の戦前から戦中のモノクロ写真を集め、カラー化する活動を行っています。滝沢葵さん（18）「自分の身近なところにも戦争があったことを知ってもらいたいことと、僕たちと近い世代の人が、白黒よりももっと身近なカラーを通じて興味を持ってもらえたらいいなと思っている」滝沢さんは中学2年生の時、広島を訪ねたことをきっかけに戦争の歴史に関心を持つようになりました。去年2月には太平洋戦争の犠牲者を追悼する善光寺の「慰霊団」に参加。松本に駐屯していた旧陸軍歩兵第50連隊の隊員が数多く命を落としたテニアン島を訪れました。滝沢さんが生まれ育った安曇野市にも第50連隊の演習地跡があり、「戦争は人ごとではない」と実感しました。滝沢葵さん「（テニアン島は）戦争の爪痕がまだ残っていて、戦争は人だけじゃなくて、地域や土地・文化も傷つけてしまうものだと改めて実感した」松本市の学生などでつくる平和団体の仲間たちと、1年前に訪れた広島で目にしたのが、写真のカラー化でした。滝沢葵さん「（戦争）当時の広島の写真をカラー化して今に伝えるという取り組みをやっていて、これを僕も松本で生かせば、より身近に戦争の悲惨さを自分事としてとらえてもらえるのではないかと考えて、この取り組みをやることにした」滝沢さんは、あることを思い出しました。4年前に95歳で亡くなった曽祖母やその父が保存していた100年ほど前の写真が自宅に残っていたのです。このほか、松本市文書館や旧制高等学校記念館などからも写真を借り、専用のソフトなどを使ってカラー化。細かいところは、手作業で色の調整や彩色を行いました。滝沢葵さん「（文献で）当時の同じようなものを調べて、それに近い色をのせてカラー化した。主にやったのは軍服とかを調べて近い色合いで塗りました」戦後80年。＜松本市中央図書館＞滝沢さんは今年ー。滝沢葵さん「こちらが展示になります」カラー化した写真の展示を企画。20枚を超えるカラー写真が、戦争を知らない私たちに問いかけています。滝沢葵さん「今との違いが出ていて、僕と同じくらいの子が銃を持って訓練しているというところが非日常を感じます」松本高等女学校に通っていた曽祖母の丸山光さん。今の滝沢さんと同じ、高校生の頃の写真です。当時、松本市渚にあった飛行機工場へ勤労奉仕に出かけていました。のちに曽祖母が知ったのは、自分も艦上爆撃機の翼を作っていたということでした。訪れた人（20代）「モノクロだと伝わらないような細かいところの表情だとか街の様子とかそういったものが見えてきて、より臨場感があふれる。小学生くらいの頃に祖父母から（戦時中のことを）聞いたことはあるが、実際に写真とかは教科書とかでしか見たことがなかったので、このように展示とかがあると当時の様子が知れて勉強になる」訪れた人（小学5年生）「印象に残ったのは、向こうにある写真。悲しそうな顔で、行ってきます。みたいな感じをしている2人の写真」滝沢葵さん「お互いが正しいと思って始まってしまって、なかなか終わらないものかなと今感じていて、いざ始まってしまうとすべてを破壊してしまうものであると感じる。やっぱり戦争のない平和な、平和な世の中がいいなと思います」戦後80年。戦争を知らない1人1人が、記憶と記録を紡いで、未来につなぐー。その役目を、託されています。