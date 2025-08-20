ウンナナクール×MOOMIN♡80周年を記念した特別コラボ第3弾が登場！

下着ブランド「une nana cool（ウンナナクール）」から、MOOMINとのコラボレーション第3弾が2025年8月7日より発売中です。今回はムーミン小説の出版80周年を記念した特別なコレクション。インナーからルームウェアまで全14アイテムが揃い、限定トートバッグのプレゼントも♪秋冬シーズンにぴったりのやさしいデザインで、自分へのご褒美にもおすすめです。

80周年を祝う限定デザインの魅力

今回のコレクションでは、ノンワイヤーブラジャー「364 レース」（\4,290税込）や夜用ブラ「ナイトアップブラ」（\3,300税込）が登場。

総レースショーツ

総レースショーツ（\2,420税込）など人気アイテムにムーミン柄をプラスしたデザインはかわいいです。

なめらかふわふわワンピース

さらにルームウェアには「なめらかふわふわワンピース」（\9,900税込）や「開襟パジャマ」（\12,100税込）もラインナップ。かわいさと機能性を両立させたデザインで、毎日の暮らしに寄り添います。

購入特典は数量限定トートバッグ

コラボ対象商品を含む8,000円（税込）以上の購入で、「ムーミンの日」オリジナルトートバッグを先着順でプレゼント。ウンナナクールの店舗や公式オンラインストア、対象ECサイトで配布されます。

数量限定のため早めのチェックがおすすめ。おしゃれで実用的なトートは、普段使いにもぴったりのデザインです。

MOOMINと楽しむ秋冬コーデ

ウンナナクールとMOOMINのコラボ第3弾は、ムーミン小説の80周年を記念した特別なラインナップ。ノンワイヤーブラからルームウェアまで、毎日を心地よく彩る14アイテムが揃います。

数量限定のトートバッグ特典も見逃せません♡自由でやさしい世界観を映したデザインで、あなたの秋冬ファッションに遊び心をプラスしてみませんか♪