亀梨和也が、8月20日にリリースした新曲「The truth」のMVを公開した。

MVでは“時間”や“時の流れ”がテーマとなり、象徴として1つの“時計”が登場。時計が映し出す時間と共に、“過去”、“現在”、“未来”という3つのシチュエーションも登場し、それぞれのシチュエーションのキャラクターを亀梨が演じている。

また、歌詞とシンクロするようなシチュエーションと演出の変化や、時間の交錯（過去と現在の対峙）を描写。MV終盤には、過去、現在、未来と、瞳に過去の自分を映し出しながら一気に時間が連鎖して未来に向かって歩んでいく様子などが描かれている。

さらに、本MVは冒頭から正方形の画角で始まるが、MV終盤の過去、現在、未来へと繋がっていくシーンでは画角が一気に16:9へ広がるという、1つの映像の中で画角が切り替わる珍しい試みが行われた。未来へと繋がっていくイメージが、画角からも象徴的に表現されている。

なお同楽曲は、『Going! Sports&News』（日本テレビ系）の15周年テーマソングと、亀梨がプレゼンターを務めるプロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL 2025』（日本テレビ系）のイメージソングを担当。さらに亀梨は、本日より初のソロベストアルバム『Kame Best』も配信リリースしている。

（文＝リアルサウンド編集部）