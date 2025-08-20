フェンダー、US製新シリーズ「American Ultra Luxe Vintage」を発売
フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、US製新シリーズ「American Ultra Luxe Vintage」の販売を開始した。ストラトキャスターとテレキャスターをラインナップした全5モデルの展開となっている。
US製新シリーズ「American Ultra Luxe Vintage」
本シリーズの中心となるのは、1950年代および1960年代の代表モデルであるストラトキャスターとテレキャスターをカスタム仕様で再現したモデル群。木材を自然に経年変化させ、独自の風合いを演出するHeirloomニトロセルロースラッカー仕上げと、クラシックなフェンダーサウンドを奏でるPure Vintageピックアップ、パワフルで明瞭度の高いクランチサウンドを生み出すHaymakerハムバッカーを採用し、先進的なエレクトロニクス、S-1スイッチングといった特徴を備えている。ネックはクォーターソーンメイプルにステンレススチールフレットを組み合わせ、耐久性と滑らかな演奏性を両立している。
また、HSS仕様の'60s Stratocasterをラインナップし、ヴィンテージらしさを損なうことなく、より多彩なトーンを拡張。ネック側に搭載したパワフルなPure Vintage‘61シングルコイルストラトキャスターピックアップと、ブリッジ側に配置したHaymakerハムバッカーは、ストラトキャスターらしいサウンドを奏でながら、温かくニュアンス豊かなクリーントーンから、ハイゲインリードまで、幅広いサウンドパレットを提供する。
全5モデルは以下の通り。
American Ultra Luxe‘50s Stratocaster（市場想定売価：489,500〜511,500円）
カラー：3-Color Sunburst（ボディ材／アルダー）、White Blonde（ボディ材／アッシュ）
American Ultra Luxe‘60s Stratocaster（市場想定売価：489,500円）
ボディ材：アルダー
カラー：Surf Green、Ice Blue Metallic
American Ultra Luxe‘60s Stratocaster HSS（市場想定売価：500,500円）
ボディ材：アルダー
カラー：Fiesta Red、Sea Foam Green
American Ultra Luxe‘50s Telecaster（市場想定売価：511,500円）
ボディ材：アッシュ
カラー：White Blonde、Butterscotch Blonde
American Ultra Luxe‘60s Telecaster Custom（市場想定売価：511,500円）
ボディ材：アルダー
カラー：3-Color Sunburst、Lake Placid Blue
