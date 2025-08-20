8月17日、女優・加藤ローサが『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演し、サッカー元日本代表・松井大輔との離婚を発表した。驚きの声が集まるなか、「やっぱりね」という納得の声も寄せられているのはどういうわけか。

2011年6月に“スピード婚”を発表し、同年12月に第1子を、2014年2月には第2子を出産した加藤。2児の母として、日々の子育てやタレント活動の様子をInstagramで発信してきた。

だが今回、番組に登場した加藤は「じつはいまは、籍を抜いていて。新しい私たちの形で、一緒に生活は続けつつ、夫婦って形は変えて離婚した」と明かした。籍を抜いたのは2025年より少し前のことだという。「大きなことがあったとかじゃないんですけど、年月を重ねて関係性が変わっていった」と理由を説明。「彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプで、変わらない」ともこぼしていた。

Xでは、加藤の過去の発信を振り返り、離婚発表にうなずく人々の声があがっている。

《ある日突然加藤ローサのインスタから松井大輔に関する写真が一切無くなってしまってて、「22番さんが…」というような仲の良さそうな投稿とかたまにしてただけにこれはもしや…と思ってたら随分経ってからの公表に合点が行った》

《加藤ローサ、過去のインスタ読んでみると、この数年自分は空白だったとか、旦那から指輪もらっても思ったよりギラギラしてるいつすればいいのとか、だいぶ前から完全に冷めてるのよくわかる。》

実際、加藤のInstagramでの発信を振り返ると、最後に松井の写真がアップされていたのは、2020年5月12日だった。加藤は松井のことを「22番」と背番号で呼んでいるため、この日の投稿では、笑顔でピースする松井とともに《いただいたスイカで、22番の誕生日をお祝いしました〜》とつづられていた。

2019年も同様に誕生日を祝う投稿がアップされていたが、2021年以降はなし。さらに、「22番」呼びで松井の話が出てきたのは、2022年7月が最後だった。

「2022年1月には、松井さんがフットサル・FリーグのYS横浜に所属したまま、Jリーグにも復帰し、“二刀流”に挑戦するニュースが発表されました。しかし、加藤さんは寝耳に水だったのか、Instagramのストーリーズで《いつから?家事も頑張ってほしいんだけど》と不満をあらわにしていたんです。

過去のインタビューでは、松井さんを『とにかく“俺様”な人』と評し、結婚10周年で一方的にプレゼントされた指輪には《想像を超えるギラギラした指輪》《これをつけて行く所なんてない!!》と困惑した様子を見せていました。離婚発表は突然でしたが、ずいぶん前から、加藤さんは松井さんから心が離れていたのかもしれません」（芸能記者）