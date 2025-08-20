交通安全とバスケットボール。この2つに共通する大事なこととは？鹿児島レブナイズの選手たちが、秋の交通安全運動に向けたPR動画の撮影に参加しました。



鹿児島市の勤労者交流センターに集まったのは約40人の子どもたち。そして、バスケットボールB2鹿児島レブナイズの藤田浩司選手と遠藤善選手です。



県警が、9月21日から始まる秋の交通安全運動のPR動画を撮影しようと企画しました。





（鹿児島レブナイズ・藤田浩司選手）「横断歩道わたる時は？」（子供たち）「ハンズアップ！」（鹿児島レブナイズ・遠藤善選手）「横断歩道わたる時は？（子供たち）「手を上げて左右を確認しながら渡ろう」横断歩道を渡る際の「手を上げること」と、バスケのディフェンスで大切な「ハンズアップ」をかけたキャッチコピーを掲げています。（鹿児島レブナイズ・遠藤善選手）「子どもたちが楽しそうにやってくれていたので自分たちも楽しめた」（鹿児島レブナイズ・藤田浩司選手）「事故を防ぐために大事なことだと思うので、そこを理解してもらいながら親御さんたちと一緒に見てもらえたら」撮影された動画は、今後、県警の公式Youtubeなどで公開されるということです。