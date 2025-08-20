２０１４年８月の広島土砂災害で被害を受けた安佐南区八木にある小原山地区で暮らす財原一夫さんは、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に手を合わせ、周囲の清掃も続けてきました。仲の良い友人を失った悲しみと後悔を抱えながら、ここに住み慰霊碑を見守り続けています。



慰霊碑の前で、花の手入れをする男性がいました。この地域に住む、財原一夫さん、７７歳です。



■塚原気象予報士、財原一夫さん

「暑いですね」

「ね。ほんと今年は、ずっと暑い日が続きますから。花もね、すぐ傷んできますし」





慰霊碑がある周辺の地域は、小原山と呼ばれています。２０１４年の土砂災害で小原山に住む２３人が亡くなりました。慰霊碑には、近くの県営住宅で犠牲となった２人を合わせて、２５人の名前が刻まれています。■財原一夫さん「これからもここを守っていきますので、見守ってくださいとお願いしました」財原さんは週に１・２度、慰霊碑を訪れています。町内会の仲間とともに清掃を続け、見守ってきました。■財原一夫さん「やっぱり仲の良い方々が お亡くなりになりましたから」小原山地区の町内会は普段から交流が盛んでした。被災前はカラオケやバーベキューなどで盛り上がることもしばしば。財原さんにとっては、大切な友人たちでした。あの日、財原さんの自宅にも土石流が押し寄せました。財原さん夫妻はかろうじて難を逃れました。夜が明けて、目に飛び込んできた光景に、言葉を失います。すぐそこにあるはずの近所の家が、完全になくなっていたのです。■財原一夫さん「２３名も亡くなって今でもなんで避難を早くできなかったということをいつも後悔してますよね」財原さんは後悔を抱えながらも、愛着のあるこの地区に住み続ける決意をしました。しかし１１年が経ち、被災前に３２あった世帯数は、７世帯まで減りました。被災の記憶が忘れ去られることのないよう、そして犠牲者への追悼の思いを込めて、財原さんは慰霊碑の近くにサクラの木を植えました。■財原一夫さん「少しでもね、花があれば多少なりとも心が休まるんじゃないかと思いながら。亡くなられた方の魂とかもね、私はここにずっとあると思ってるんで」災害から１１年が経とうとも決して消えることのない思い。財原さんは大切な人たちを思い、慰霊碑に祈りを捧げ続けます。【2025年8月20日放送】