警察と児童相談所が虐待を受けている児童を適切に保護するための合同訓練を行いました。

20日に長崎市で行われた児童相談所と警察の合同訓練。

虐待を受けている児童を適切に保護するために10年以上前から行っていて、今年は約40人が参加しました。

訓練は児童虐待の疑いがある家庭を訪問し子どもを保護する想定です。

現場は緊張感漂う雰囲気に。

警察官と児童相談所の職員が協力して、子どもの保護に取り組みます。

無事、子どもを保護することができました。

警察官

「実際に今後起こりそうな事案だったので緊張感をもって取り組むことができた」

児童相談所の職員

「長崎県でも児童虐待が増えている中で児童の命を守るために必要な訓練だと思うので実際の現場に生かしたい」

県こども政策局 浦 亮治局長

「きょうのような合同訓練を通じて警察などの関係機関との連携をより強化させながら児童虐待の防止に取り組んでいくことが何より重要だと思う」

県が今年3月に公表した県内の児童相談所での虐待相談の対応件数は1261件で過去最多となっています。

児童虐待や子育てに関する相談は最寄りの市や町の窓口や、

児童相談所の全国共通ダイヤル

「189」などで受け付けているということです。