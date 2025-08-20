新たに発見された神殿群は、これまで研究が進んでいなかったチチカカ湖の南東に位置している/José Capriles/Penn State

（ＣＮＮ）西暦１０００年ごろに消滅した謎のアンデス文明の「ティワナク」に属する古代神殿の境界とみられる遺跡が南米ボリビアで発見された。

研究チームは、現在のボリビアのカラコロ市にあたる高地で、巨大な神殿群を発掘した。遺跡はチチカカ湖の南東に位置しており、失われた社会の秘密を解き明かす手掛かりを求めてこれまで重点的に調査が行われてきた地域とは別の場所だった。

今回の遺跡は、インカ帝国以前の強大な帝国の首都だったティワナク遺跡の南約２１０キロで見つかった。発見について学術誌「アンティクイティ」に論文が掲載された。

ボリビアの考古学者でペンシルベニア州立大学の人類学准教授ホセ・カプリレス博士によれば、現地の名前にちなんで「パラスパタ」と名付けられたこの神殿は、ティワナクが拡大していたと以前に知られていた領域の外側に位置しているという。

論文の筆頭著者であるカプリレス氏は、階段状の基壇や窪んだ中庭といった建物の建築要素が、チチカカ湖周辺の他の地域で見られるティワナク様式と驚くほど類似していると指摘した。「この場所にこのようなものが見られるとは予想しておらず、そこに存在しているという事実は注目に値する」

この神殿は、今は「ラパス・コチャバンバ幹線道路」と呼ばれる長年利用されてきたボリビアの主要な交通路の近くに位置する。この交通路はインカ帝国を含む後続の文明が利用した三つの交易路を結び付けていた。

今回の儀式用の神殿の発見によって、失われた社会のさまざまな領土の相互関係や、パラスパタがティワナクの社会にとってその地域での勢力拡大の入り口としてどのように機能したかについて明らかになりそうだ。

ティワナクとは誰だったのか

ティワナク遺跡の考古学的な調査は１８６０年代に始まったが、研究者はこの社会についてまだほとんど何もわかっていない。専門家が知っていることの大部分は、陶器やラクダ科の遺物、「アカパナ」などのアンデス高地に点在する他の宗教遺跡の研究から得られたものだ。

ティワナクの社会は、チチカカ湖にちなんで名づけられたチチカカ盆地と呼ばれるアンデス山脈の高地に最初に出現した。

その地理的条件からトウモロコシなどの作物の栽培は困難だったため、人々はラマの隊商を活用して地域社会を結びつけ、交易を促進していた。研究によれば、首都ティワナクは交易や商業、地域間の交流を担っていた。

「ティワナクは、いわゆる原始的な国家の形成期であり、複雑な社会階層構造を持つ複雑な社会だった」とカプリレス氏は説明した。この帝国は外部からの影響を受けることなく発展し、それ以前の一連の農耕社会から発達したという。

ジョージア州立大学の人類学准教授ニコラ・オコナー・シャラット博士によると、ティワナク遺跡で見つかった陶器などの遺物から、ティワナクの人々が７００年ごろにこの地域に定着し始めたことが示されている。また、現在のペルー南部にあたる谷のさらに西側にも定住していたとみられるという。シャラット氏は今回の研究に関与していない。

シャラット氏はさらに、ティワナクの人々は、現在のチリ北部とコチャバンバにも定住していたとみられると付け加えた。

新たな研究によれば、ティワナクの人々は地域間の交易を支配することで地域の他の社会に対する社会政治的な影響力をさらに強めるため、パラスパタ神殿を建設した可能性がある。

カプリレス氏は「この遺跡の立地は、アンデス高地の二つの主要な地理的区域の間に戦略的に位置している」と指摘した。

「ここは、経済的、政治的な意味で物資の流れを統制するだけでなく、宗教を通じても統制する、いわば戦略的な拠点だったかもしれない。だからこそ神殿なのだ」（カプリレス氏）

失われた神殿の発掘

パラスパタ神殿は、赤い砂岩で縁取られた周囲の壁からしか見ることができない。

カプリレス氏によると、幹線道路近くで別の考古学プロジェクトに取り組んでいた研究者がこの建造物に気づき、「重要そうだ」と判断したという。

徒歩とドローン（無人機）を使って、さらに調査が行われた。カプリレス氏は、最初の調査結果に基づき、３Ｄのレンダリングを使って神殿の復元図をデジタルで作成した。

建造物は長さ１２５メートル、幅１４５メートルと街の１区画ほどの広さで、中庭を囲む部屋だったとみられる１５のモジュール式の囲いがある。

建物の正面玄関は西向きで、太陽の春分点と一致しており、この神殿が当時の社会において宗教的な役割を果たしていたことを示している。ティワナクの宗教的な慣習についてはあまり知られていないが、考古学者はこれまでに、植物や動物をモチーフにした象徴が刻まれた石柱や陶器を発見している。これらは、インカ帝国以前の他の社会に存在したとされる伝統を示唆している可能性がある。ティワナクに関連する過去の調査では、景観の自然的な特徴を強調し、太陽周期の主要な出来事と調和するように設計された宗教的な建造物が多く見つかっている。

遺跡ではティワナクの陶器も見つかった。例えば、トウモロコシを原料とした酒を飲むために使われていたカップなどだ。シャラット氏によれば、この建物がパーティーや大規模な集会に使われていた可能性を示唆しているという。