¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬£²£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¥³¥¢¥éÉ¡¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£»ä¤Ã¤Æ¥³¥¢¥éÉ¡¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢É¡¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿¿ÀµÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÉ¡¤ÎÎØ³Ô¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È¤¦¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤Ë¥Ð¥«¥ó¥¹´¶¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô¼Ì¿¿½¸£á£ò£ï£õ£î£äÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÉ¡¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¡ÖÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç°áÁõÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢åºÎï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¦¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦²£ÈøÍ×¤È·ëº§¡¢£°£³Ç¯£²·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡££²·î¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬¡Ö£±Æü°ã¤¤¤ÎÌ¼¡×¤Î´é½Ð¤·¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£Ó£Î£Ó¤ÇÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÌÜ¸µ¤¬»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£