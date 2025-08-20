元AKB48・河西智美、産後の体型維持に悩み「めちゃくちゃ太って戻らなかった」 元メンバーとの“ママ友”事情も告白
元AKB48でタレントの河西智美が、19日午後11時放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#8）に出演した。
【写真】仕上がってる!…ママになっても変わらない板野友美
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。番組関連動画はSNS総再生数7億回を超え、ABEMA屈指の人気シリーズに成長している。
この日の放送では「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケ参加となる元NEWSのメンバー・元NEWS草野博紀と西野は新宿にあるマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』に潜入取材を実施した。
スタジオでは、ゲストの元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と河西が“体型維持”についてトークを展開。週に1回ピラティスに通い、姿勢が良くなったと明かした笹崎に続いて、河西も「ピラティスに産後から始めた」とし、「めちゃくちゃ太って戻らなかったので、どうにか戻すために始めた」と告白。ピラティスの人気の高さに、マッスルバー潜入企画をみたばかりのニューヨーク・嶋佐は「ピラティスバーできるかも」「ピラティス哺乳瓶とかね」とコメントし、笑いを誘った。
また、元AKB48メンバーとの関係性について「同期とか板野友美はママ友」と明かした河西は、「子どもはママが元アイドルって分かってる？」という質問が飛ぶと、「（ママ友も）みんながテレビに映っていたり、カラオケの映像に流れたりするから、“大人ってそういうもの”と思ってそう」と語った。
そこで元AKB48メンバーの板野友美と撮った、子どもたちとの写真が披露されると、MC陣からは「仕上がりきってる」「華やか」との声が上がった。
