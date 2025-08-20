第１０７回全国高校野球選手権大会の神奈川代表で出場し、１９日の準々決勝で敗れた横浜が２０日、滞在していた大阪市内のホテルから横浜への帰路についた。県岐阜商との一戦は白熱した歴史的名勝負となったが、延長１１回タイブレークの末に７―８でサヨナラ負け。夏が終わった。

＊ ＊ ＊

最速１４６キロを誇るエース左腕で、４番も務めた奥村頼人（３年）は死闘から一夜明け、「ずっとプレッシャーと闘っていた１年でした。負けて、この仲間とできなくなるさみしさと悔しさもあります」と心境を明かした。

準々決勝では「４番・左翼」でスタメン出場。５回途中のピンチからマウンドに立ち、最後まで投げ抜いた。

「この１年は勝ちにこだわり続けて、どんな仕事もやろうと決めていた。打者、野手、投手としてもチームに貢献することだけを考えてやろうと、約束した。今までの取り組みが全部詰まった試合だった。苦しい１年だったんですが、最後にやってきたことが出たと思います」と語った。自身の高校野球生活に「一番練習してきた自信もありましたし、後悔はないです」と振り返った。

進路は「プロ１本」に絞った。「持ち味のまっすぐを前面に出してアピールしていければと思います」。打者としても非凡な才能を誇るが「可能性がある限りは、両方やっていければ」と意気込んだ。長浜グラウンドで鍛えた心身を携え、新たなステージに向かう。