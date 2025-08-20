プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。8月16日（土）、23日（土）の放送ゲストは、お笑い芸人の蛍原徹（ほとはら・とおる）さんです。この記事では、8月16日の模様をお届けします。

蛍原徹さん（左）とパーソナリティの丸山茂樹

丸山：最近、ゴルフの調子はどうですか？蛍原：10年、20年経っても一緒です（苦笑）。でも、もちろん“上手くなりたい！”と思って練習したり、いろいろとYouTube観たりしてるんですけど、ダメっすね。丸山：自分でその一番大きな伸び悩みの傾向はどこにあると思います？蛍原：自分自身の問題やと分かってるんですけど、僕はもう人の責任にしてますから。丸山：ハハハハハ！蛍原：いろいろと情報が入ってくるのがダメです。皆さん、おっしゃることが違う。ほんで、これを信じて、これを信じて……とやってたら、もうこんがらがって。丸山：誰かひとり、信者になる人を探してください。蛍原：絶対それがいいと思う。丸山：大好きなプロとか、レッスンする人とか、“何かこの人（のアドバイス）は分かりやすいな”とか。それ以外、情報入れなきゃいいじゃない。蛍原：“この人、分かりやすいな”と思ってても、たまたま違う情報が入ってきたら、“ちょっと今度はこっちも1回、軽く試してみようか”とか、ほんでたまたま上手いこといったら“（自分に合っているのは）こっちか”とか。丸山：なるほどね。でも、ちょっとすると、すぐそれが調子悪くなってくるでしょ？ “あれ？ こないだまでできてたのに、できなくなった”とか。蛍原：はい。丸山：これね、“ゴルフあるある”で、そのときこそもう1回原点に戻って、その人に合った上手くいったことを、もう1回やり直す。またすぐ（別の方法に）浮気するじゃない？蛍原：浮気ばっかしてる。丸山：だから、ダメなんですよ。蛍原：（上手くいかなくなったときこそ、原点に）戻ったほうがいいんですね。丸山：そうそう、1回立ち戻るほうが絶対うまくいくんですよ。またすぐ次にチャンネル変えちゃうからダメなんです。蛍原：でも、アマチュアはみんな、僕と一緒な思いしてると思いますよ。（情報が）多過ぎなんですよ。YouTubeとか観てしまうんですよ。やっぱり上手くなりたいから。丸山：朝、（ラウンド前に）YouTubeを観て来る人いっぱいいるみたいですね。蛍原：いや、みんなでしょ。丸山：ドライバー、アイアン、アプローチ、パターといろいろあるけど、どこの分野を観てるんですか？蛍原：もちろん全部観ます。丸山：全部？ で、蛍原さんのなかで一番苦手な分野はどこなんですか？蛍原：僕は、ドライバーですね。ドライバーであんまりOBがないときは、スコアがギュッとまとまりますね。丸山：ドライバーが、そこそこ幅に入っているときは全然いけると。蛍原：まとまります。僕でも（スコア）80ちょうどとか出ますから。丸山：誰か決まった人に教わってないんですか？蛍原：はい。丸山：それはね、相談相手はちょっと作んないと。蛍原：“芸人あるある”なんですけど、芸人になるっていうことは、やっぱり小っちゃいときから人の話が聞けないんですよ。丸山：ハハハハハ！蛍原：いや、ほんとに（苦笑）。人の話が聞けないから、やっぱり勉強もしないとか、ちょっと逸れていって吉本興業に入る、みたいなタイプが多いんです。丸山：なるほどね、似た系列がいっぱい集まってるってことですね。蛍原：そういうことです。性格なんて、大人になっても変わらないじゃないですか？ だから、人の話が聞けないんですよ。聞きたいんですけど、結局“あ、聞けない”ってなるんです。（人のアドバイスを聞くより）自分でやるのがみんな好きなんで、そりゃあ上手くならないんですけどね。丸山：実はこの前、千鳥のノブくん https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E3%83%8E%E3%83%96が（番組のゲストに）来てくれたんです。そのとき、台本関係なしで、全部彼の質問で終わったんですけど、すごいスコアがよくなったって。蛍原：ノブとは仲いいから、このあいだLINEが入って「78出た」って。丸山：そう。「おかげで78出ました！ ゲストにまた呼んでください。質問考えときます！」って（笑）。蛍原：そういった意味では、アイツはわりと芸人タイプではないんですよ。ノブは、ちゃんと習ってて、人の話が聞けるんですよ。丸山：蛍原さんも聞いてくださいよ（笑）。蛍原：珍しいよ、ノブは。だからやっぱり今の時代、芸能界も千鳥じゃないですか。芸人も人の話が聞ける人じゃないと成功しないっていうのが実証されてるんですね。丸山：局側の人の話も聞いて、一緒に作り上げていくと。蛍原：そういうことです。丸山：蛍原さんも、この一線を越えたらいいんじゃないかなと。やっぱりそこから上手くなりたいじゃないですか。蛍原：マジでそう思うんですけどね（苦笑）。丸山：これから、どんどん体力も運動能力も落ちていくわけで……ちょっとここは一歩下がって、人の話を聞きましょう（笑）。次回8月23日（土）のゲストも、蛍原徹さんです。

「AuDee（オーディー）」では、時間の都合上カットしたトーク部分も盛り込んだ「ディレクターズカット版」 https://audee.jp/program/show/44626がアップされています。音声は「AuDee（オーディー）」アプリで聴くことができますので、ぜひそちらもチェックしてください。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7729

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜番組概要＞番組名：ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY放送日時：毎週土曜 15:00〜15:25パーソナリティ：丸山茂樹