7月の参院選で鹿児島選挙区の候補者が落選したことを受けて、自民党県連の森山会長と野村選対委員長は辞任の意向を示していましたが、一転して2人とも続投することが決まりました。

20日は東京の自民党本部で県連の常任顧問会議が開かれ、今月4日の会合で辞意を示していた森山会長と野村選対委員長の去就について話し合われました。

会議は非公開でしたが、出席者によりますと、三反園議員と宮路議員が森山会長の続投を求め、県内22の地域支部と県議団から森山会長の続投を求める文書が提出されたことが報告されました。

これに対して異論は出ず、森山会長の続投が決まったということです。また、併せて野村選対委員長の続投も決まりました。

（自民党県連・藤崎剛幹事長）「経験豊富な森山会長に、この難局の場ではつとめてほしいという国会議員の声。22支部、県議団からの続投要請文書が報告され、そういったものが後押しになった」

Q.園田修光さんが負けたが、責任を取る必要があるのではという批判的な声は出なかったのでしょうか？

（自民党県連・藤崎剛幹事長）「今回の場では出なかった」

自民党県連では今後、地元での会合で2人の続投を報告することにしています。

