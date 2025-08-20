秋田朝日放送

県内は20日にかけて内陸を中心に大雨となり、仙北市では桧木内川が氾濫しました。気象庁は秋田など東北北部に線状降水帯が発生する可能性があるとして、さらなる雨量の増加に厳重な警戒を呼び掛けています。

午前９時の県砂防課の仙北市上桧木内宮田観測点の情報カメラの画像です。午前８時半、桧木内川が氾濫し道路などに水が流れ込みました。午前１１時前の秋田内陸線羽後中里駅では、周辺の道路や田んぼが冠水し、駅の階段に水が押し寄せています。県内は前線や暖かく湿った空気の影響で、雷を伴い非常に激しい雨が降ったところがありました。レーダーを見ると未明から朝にかけて仙北市付近に断続的に活発な雨雲がかかっていたことがわかります。１９日の降り始めからの雨量は仙北市桧木内で２５５．５ミリ、仙北市田沢湖高原で２３０．５ミリなどとなっています。仙北市西木町上桧木内では、１８５世帯３７８人に警戒レベル５の緊急安全確保が出されたほか、西木町桧木内では警戒レベル４の避難指示が出されました。土砂崩れや冠水による通行止めが相次ぎ、県や仙北市によりますと国道３４１号が冠水し午後４時時点で上桧木内地区の１１世帯２５人が孤立状態となっています。仙北市や鹿角市で午後４時時点で住宅の床上浸水が５軒確認されたほか、上桧木内北部地区ではおよそ７０世帯で断水しています。復旧の見通しは立っておらず２つの地区に給水車を配置するということです。午後１時すぎには鹿角市の熊沢川流域と大湯川流域に警戒レベル４の避難指示が、北秋田や五城目、鹿角の一部地域では警戒レベル３の高齢者等避難が出されました。秋田地方気象台はこのあとも雨量が増えるため災害の危険度がさらに高まるとしていて、特に夜の時間帯は注意が必要だといいます。また、気象庁は秋田など北東北で夜遅くから２１日未明にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとしています。２１日にかけて予想される１時間降水量は多いところで６０ミリ、２１日午後６時までの２４時間降水量は多いところで１８０ミリの予想です。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあり、２１日昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。