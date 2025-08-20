日本テレビ系「クイズタイムリープ」が２０日、放送され、女優としても活躍するタレントの年齢にＳＮＳ上が沸いている。

この日の第１ステージは１９９０年にスタートし、最高視聴率３１・６％を記録したクイズ番組「マジカル頭脳パワー！！」。タイムリーパーとしてクイズに挑戦するメンバーの紹介で「ＹＯＵ（６０）」と表示されると、ＳＮＳ上では「待って！Ｙｏｕ６０歳なの？これで？６０歳でも可愛いけど！すげー！」「ＹＯＵって６０歳なんだ！？」「６０歳という事実に驚き」「ＹＯＵさん６０歳！」とザワついた。

ＹＯＵはＡＩ板東英二から「どうでした？この２８年」と質問され、「はい、離婚しました」と自ら申告。ヒロミが「離婚してんだろ、２回ぐらい」と苦笑いでツッコミ、ＡＩ坂東が「深くは聞かないように」とシャレた注意を促し、スタジオは爆笑。ＹＯＵも「すみません」と笑っていた。

ＹＯＵは１９９１年にギタリストと結婚するも、９７年に離婚。同年、俳優と再婚し、９７年１１月に第１子長男を出産したが、２００５年に離婚している。