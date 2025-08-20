ＮＺドル/ドルは０．５８台前半、本日の安値圏に底ばい＝ロンドン為替



ロンドン午前、ＮＺドル/ドルは0.58台前半と本日の安値圏で底ばい。この日のニュージーランド中銀金融政策発表では市場予想通り２５ｂｐ利下げが発表されたが、会合では５０ｂｐ大幅利下げを主張するメンバーがあったことが判明し、ＮＺドル売り反応が広がった経緯がある。ＮＺドル/ドルは発表前の0.5890付近から一気に0.5820台まで下落。その後、ロンドン序盤にはさらに安値を0.5815レベルまで広げた。足元では0.5830付近で揉み合っている。



NZD/USD 0.5826 NZD/JPY 85.90

