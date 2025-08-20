立ち技格闘技「K−1」は20日、都内で記者会見を行い、9月7日の「K−1ワールドMAX」で行われるMMAのルールがかつての「HEROSルール」になることとMMAの追加対戦カードが決定し、発表された。

追加対戦カードはHEROSで活躍した所英男の弟子である長野将大（29＝リバーサルジム武蔵小杉所プラス）と卜部功也の弟子の橋本雷汰（20＝ALONZA ABLAZE）が激突。

K−1のリングで初のHEROSルールで戦う長野は「所さんや桜庭さんに届くような試合をしたい」と意気込む。会見に出席した所は「見とれちゃうくらいの寝技をする。練習も頑張っている。自分もHEROSで人生が変わった。長野もそうなればいい」とエールを送る。長野もかつての所がやっていたと同じ掃除のバイトをしているといい、所の代名詞である戦うフリーターを継承し、有名になるつもりだ。

一方、初のMMAに挑戦する橋本は「MMAをやることになってびっくり。前回はオープンフィンガーグローブ（OFG）だったので今回の余裕で勝ちます」と練習もやっと始めたばかりにも強気だ。さらに「キッドさんばりに膝蹴りでKOします。キッドさんが4秒なら3秒で倒す」と豪語。K−1での新たな試みがどう転ぶのか楽しみだ。