¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¡¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï¡©¡¡¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¾×·â¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ä¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê29¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTHE¡¡TRAD¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯ÌÌ¤Ç¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤«¤é¡Ö¤±¤ó¤È¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©MCÅª¤Ê¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¡Ö¶ì¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Ï¥Þ¤Ï¡Öº£Æü¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ì¼ê¤½¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ª»ÏÃÆ¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡ÖÇ¾¤ß¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¸»ú¤òºî¤é¤º¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤µ¤ó¤ò¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ï¥Þ¤ò¡È¤ª¼êËÜ¡É¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¥Ï¥Þ¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤µ¤ì¤ë¡£MUSIC AWARDS JAPAN¤Ç»Ê²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î·»¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤â»Ê²ñ¤·¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥Ð¥¥Ð¥¤ÊMC¤ò¤·¤Æ¤¿¸å¤Ë¡Ê¥Ï¥Þ¤¬¡Ë¡È¤Í¡Á¤Þ¤¢¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£¤¦¤½¤À¤í¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤¿¥Ï¥Þ¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ï¡Ö¾Úö¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£