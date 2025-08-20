こたけ正義感が8月17日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、アイドルファンのお笑い芸人たちから監視されている状態であることを明かした。

こたけ正義感は「『アキネーター』ってあるじゃないですか？アプリでどんどん質問していって、自分が考えているものを魔人が当ててくれるっていうアプリがあって。で、それを使ったYouTubeの企画を撮って出したんですよ」と語り出した。

企画としては、アキネーターの質問に対して自身を思い浮かべて、その逆の答えを続けていくと真逆の人物が誰かわかるというもの。

「どんどん質問に答えていって、『女性ですか？』とか『グループに所属していますか？』とか。色々出てきて、最終的に出た人がね、正源司陽子さんだったんですよ」とし、日向坂46に所属する正源司陽子が自身の真逆の人物であるという動画になったと説明。

「最近、Xを見てたらね。その正源司陽子さんがオールナイトニッポン0を一人で今度担当されるみたいなニュースが出てきて。すごい、そんなすごい方なんだと思って」「（引用リポストで）『逆こたけ正義感のオールナイトニッポン0』ってつぶやいたんですよ。ただ、それぐらいのボケなんですけど」と語った。

後日、アイドルファンで知られるカラタチ・前田壮太とお笑いライブの楽屋で会ったという。

こたけは「前田さんが声をかけてきてね。『こたけくん、こたけくん…』みたいな。グループLINEがあるらしいんですよ、吉本に。アイドルの好きな人たちが集まってるグループLINE。ほぼ先輩が集まってるんですけど。そこで、あのつぶやきがちょっと話題になってると。問題視されてるみたいな」と、前田とのやり取りを明かした。

アイドル好きのお笑い芸人のグループLINE上では、こたけの“軽率なボケ”を問題視する声が上がっており、渦中の人物になっているとのこと。その場で前田に写真を撮られたがXなどには上がっておらず、こたけは「たぶんグループLINEで顔が共有されたと。もう指名手配状態になってるんやと思うんですよ」と話した。

「そう思ってたらね、今度、あの正源司陽子さんのオールナイトニッポンの企画。こんなんやりますっていうの回ってきて、僕見て一個びっくりしたんがあって」と続けた。

「不正源司ターテの反転思考倶楽部」という企画で、正源司陽子の真逆版「不正源司ターテ」があらゆるものの真逆版を紹介する内容。

自身のYouTube企画との関連性を指摘しようと思ったようだが、「ふと前田さんの顔が浮かんで…。あ、そうか、僕は今、見張られてる状態ではあるから、これ変なこと書いて、しかも全然関係なかったら袋叩きに遭う可能性があると思って」とし、投稿をするのをやめたという。

ハライチ・岩井勇気からの“教え”や「爆笑オンエアバトル」のバケツの重さなどについても語っている。

