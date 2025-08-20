◇パ・リーグ 日本ハムーオリックス（2025年8月20日 エスコンF）

日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が20日、オリックス戦（エスコンF）に「4番・DH」で先発出場。5回に2打席連発となる25号2ランを放った。

2−2の5回2死一塁、オリックス2番手・入山の初球、151キロの直球を仕留めた。右翼席へ弾丸ライナーで飛び込む25号2ランで勝ち越しに成功した。

「大きい当たりではなく外野の間を抜いて、ジェッシー（水谷）をホームに返そうという意識でした。結果的にホームランでしたが、リラックスして良い力感で打つことができました」

1点を追う4回には右中間席に突き刺す同点の24号ソロを放ち、打点を70の大台に乗せていた。

レイエスの1試合マルチ本塁打は今季初。昨季25本塁打を放っており、自己最多タイに並んだ。

また、水谷も先頭打者弾を放っていたチームは、これで12球団最速で今季100本塁打に到達。日本ハムの「最速100号」は98年以来27年ぶりとなった。

▼レイエス（4回、24号ソロ）凄くやる気とモチベーションが高く、良いマインドで打席に入りました。何としてでもチームのために仕事をしたいという思いでした。