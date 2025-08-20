乗っていたら「おしゃれ」と思うレクサスの車ランキング！ 2位「RX」を抑えた1位は？【2025年調査】
乗っていたら「おしゃれ」と感じる車には、存在感のあるボディや高級感の漂うデザイン、街中で映えるスタイルなどが影響するようです。レクサスの人気モデルの中で、特に「おしゃれ」と支持を集めたのはどの車だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思うレクサスの車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
【15位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「シャープなフォルムがカッコよくて、SUVでも品のよさがあってオシャレです」（50代女性／島根県）、「高級SUVでおしゃれだと思うからです」（60代男性／愛知県）、「シャープなフォルムがカッコよくて、SUVでも品のよさがあってオシャレです」（50代女性／島根県）、「レクサスを代表する車だからかっこいい」（30代女性／長野県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「デザインも素晴らしい。最高級SUV。乗っている人が羨ましいです」（40代男性／神奈川県）、「オシャレなお金持ちが嫌味なく乗ってるイメージが」（30代女性／福岡県）、「重厚感と高級感が融合したようなデザインに見えるから」（40代男性／福岡県）、「ごつい感じがかっこいいから」（40代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：RX／42票2位は「RX」でした。高級SUVとしての存在感や洗練されたデザインが評価され、多くの人が「かっこいい」「おしゃれ」と感じていました。流麗なボディラインや上質な雰囲気に加え、都会的でスタイリッシュなイメージを持たれているようです。
1位：LX／70票1位は「LX」でした。圧倒的な高級感と重厚感が特徴として挙げられ、存在感やラグジュアリーなデザインが支持されました。特に「レクサスといえばLX」というイメージを持つ人も多く、王道かつ堂々とした佇まいが「おしゃれさ」を強調しているようです。
