¿Íµ¤²Î¤¤¼ê¡¦£ì£õ£ú¤µ¤ó»àµî¡Ö´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿£ì£õ£ú¡Ê¥ë¥¹¡Ë¤µ¤ó¤Î¸ø¼°£Ø¤¬£²£°Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢£ì£õ£ú¤µ¤ó¤¬£±£¹Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°£Ø¤Ï¡Úë¾Êó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È£ì£õ£ú¡ÊËÜÌ¾¡§ÂÓÅá¸÷»Ê¡Ë¡×¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯£¸·î£±£¹Æü¡¢µÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´°äÂ²¤Î¤´°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸øÉ½¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£³£±Æü¤ËÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç³èÆ°£±£µ¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£ì£õ£ú¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÍýÍ³¤ËµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢°ãË¡ÌôÊª½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Æ±Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÄ¨Ìò£±Ç¯£¸¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡ÖÈÈ¤·¤¿²á¤ÁÃ£¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Æü¡¹¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤È¤Õ¤¿¤¿¤Ó°©¤¨¤ëÆü¤òµ§¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È£Ø¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£