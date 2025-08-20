フードライターの中山秀明さんが、話題のチューハイ＆果実酒を実際に飲み比べ、香りや味わいをチャートで数値化！サントリー「-196〈レモン〉」の生搾り感あふれる爽快さ、アサヒ「贅沢搾りマンゴー」の鮮烈なトロピカル感、そしてキリン「フルーツ・クーラー ピーチ」のキュートで食事にも合う果実味。それぞれの個性を活かしたペアリングも参考にすれば、“次に飲む一本”が見つかるはず。

生搾りのような、フレッシュでナチュラルな香りが印象的。モダンでカジュアルな味わい

-196〈レモン〉

アルコール成分：5％

原材料:レモン、ウオツカ（国内製造）、糖類／酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

価格: オープン価格

サントリー独自の“-196℃製法”による浸漬酒を使用し、朝摘みしたレモンのような爽やかなみずみずしさと、心地よい余韻を楽しめるすっきりとした味わいを実現。“果物を食べた瞬間”を連想させるようなおいしさを体感できる。

「生搾りのような、フレッシュでナチュラルな香りが印象的。スカッとした自然な甘酸っぱさを感じ、総じてみずみずしくクリアな飲み口です。



同じサントリーの『こだわり酒場のレモンサワー』がビターで酸っぱく甘さ控えめで、大人な味とすれば、『-196』はモダンでカジュアル。ピザやタコスなどの洋風なパーティーフードや、スパイスや酸味が効いたエスニック料理には、こちらのほうが合います。



なお、同ブランドのシャインマスカットとピーチも、もぎたてのようなみずみずしい香りが印象的。果実味あふれるクリアなチューハイを求める人には、特にオススメです」（中山氏）

甘さ：2.5 キレ：3 アルコール感：2 酸味：2.5 果実味：3.5

弾けるようなマンゴーの香りが鮮烈。デザートとしても楽しめる

アサヒ贅沢搾り マンゴー

アルコール成分：4％

原材料: マンゴーリキュール（国内製造）、マンゴー果汁、糖類／炭酸、酸味料、香料

価格: オープン価格

マンゴー果実1/8個分の果汁11％を使用。マンゴーのトロピカルな香りと、ジューシーで濃厚な味わいを楽しめる。

「プシュッと開けた瞬間から、弾けるようなマンゴーの香りが鮮烈。エネルギッシュなトロピカルフレーバーが夏らしく、氷をたっぷり入れたグラスに注いでキンキンに冷やして飲みたいです。

液色はクリアで、テクスチャーにもとろみはなくサラッとしています。甘みはありつつもベタつく感じはなくて、スッキリとしたキレもお見事。アルコール度数も4%なので重くなく、ゴクッといけるでしょう。



よりライトに飲みたい、またはデザートっぽく楽しみたい人は、ヨーグルトに混ぜるとよさそう。料理は、味の濃いスナックや、甘じょっぱさや酸味がある中華、エスニックがオススメです」（中山氏）

甘さ：4 キレ：3 アルコール感：1.5 酸味：1 果実味：4

ジュースのような甘さではない、キュートですっきりとした果実酒

フルーツ・クーラー ピーチ

アルコール成分：5％

原材料: 輸入ワイン、濃縮還元ぶどう果汁（外国産）、濃縮ピーチ果汁（外国産）、炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤（亜硫酸塩）、安定剤（CMC）

価格: オープン価格

ロゼワインにピーチ果汁のみずみずしいフルーティさ、ほのかな微炭酸が心地よい、やわらかなおいしさ。

「甘口でフレンドリー。それでいて、ジュースのような甘さではなく食事にも合わせやすい、後口すっきりの仕上がりです。熟した桃にフラワリーなニュアンスが合わさった、多幸感のある香りもいいですね。



やわらかな酸と、心地よい泡のタッチがフレッシュな甘酸っぱさをただよわせます。カクテルのワインクーラーを、よりカジュアルに仕立てた、キュートですっきりとした果実酒という印象も。

冷やし中華、南蛮漬け、酢豚、海老チリ、春雨サラダ、ピクルスなど、甘酸っぱい料理には特に合うと思います。あとは、デザートワイン的な楽しみ方もアリですよ」（中山氏）

甘さ：3.5 キレ：2.5 アルコール感：2 酸味：2 果実味：4

