¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¤¬£²£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼¯»ùÅç¤ä¿ÀÆàÀî¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿à²Ðµåá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¸á¸å£±£±»þ²á¤®¤Ë¼¯»ùÅç¤äÄ¹ºê¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÌë¶õ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¸÷¤òÊü¤Ä²Ðµå¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»þ¹ï¤Î¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ¤Ç¤â°ì½Ö¡¢¶õ¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤Ã¤«¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡£ºùÅç¤Ê¤ó¤ÆÃë´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì½ÖÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¤¤Î¡Ê²Ðµå¡Ë¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡Âçµ¤·÷¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Îð¨ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹â¹»¤Î»þ¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ÊÌë¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤Î¸½¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡¢°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤ËÌë¶õ¸«¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÅ¯³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£