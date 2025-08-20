¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡Ä¹Åç¤Î»°Ã«·Ë»ÊÏ¯¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÎÎÏ¤Ç¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤ä´¶Æ°¤ò¡×
¡¡ÈïÇú80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹Åç¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÞ¤êÄá¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ï8·î6Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤ò¼Â»Ü¡£ËèÇ¯²Æ¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤Ï¡¢B¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀÞ¤êÄá¤òÀÞ¤ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤ò¥ê¥ìー·Á¼°¤ÇSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤À¡£
¡¡½éÆü¤Ï¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Î»ûÅèÎÉ¤È»°Ã«·Ë»ÊÏ¯¤¬Ã´Åö¡£»ûÅè¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»°Ã«¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¸©½Ð¿È¤È¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¿ÏÂ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥ê¥ìー¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤Ï2021Ç¯¤Î¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸ SDGs Áª¼ê¸¢ 2020¡×¤ÇÉðÅÄ¹â¹»¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡ÖÀÞ¤êÄá¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1²ó¤ÏB¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂ¾¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Áー¥à¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉB¥êー¥°¤òÄ¶¤¨¤¿¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈïÇú80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢B¥êー¥°¤«¤éÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤äB1¤Î24¥¯¥é¥Ö¡¢B2¤Î14¥¯¥é¥Ö¡¢B3¤Î16¥¯¥é¥Ö¤¬»²²Ã¡£W¥êー¥°¤«¤é¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¡¢ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤«¤é¹Åç½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£J¥êー¥°¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ê¤É¹Åç¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂ¾¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Áー¥à¤ä¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¤µ¤ó¡Ê¥Û¥ê¥×¥í¡Ë¡¢HIPPY¤µ¤ó¡¢STU48¤È¤¤¤Ã¤¿¹Åç¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î74ÃÄÂÎ¤¬¥ê¥ìー¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡15Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸ー¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÌøÀ¥ÉöºÚ¤Ï¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ç¤¤ëÊ¿ÏÂ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£16Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï²þ¤á¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¸ー¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸¶Çú¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¹Åç¤Î³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹Åç¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥¸ー¥Ê¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ä¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ä´õË¾¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Áー¥à¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌøÀ¥¡Ë
20Æü¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ë±º¿²ÅÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È»°Ã«¤¬½ÐÀÊ[¼Ì¿¿]¡áÌ«¹·Âç
¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ïº£Ç¯¤Î¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ20Æü¤ËÊó¹ð²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢±º¿²ÅÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È»°Ã«¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥ê¥ìー¤Ë»²²Ã¤·¤¿STU48¤ä¹Åç¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤Î°æ¾å¿µ°ìÏ¯¤È¶â»ÒÀ»µ±¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î»³¸ýÏÂÌé¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ïー¥ë¹Åç¤Îµ×ÊÝÅÄÍª²ð¡¢¥¤¥º¥ß¥á¥¤¥×¥ë¥ì¥Ã¥º¹Åç¤Î»³ËÜ½Õ²Ö¡¢¹Åç¥¬¥¹¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Î¾®ÅÄºÚÅ¦¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð²ñ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô°ì¹Ô¤¬¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤òË¬¤ì¡¢¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·¡¢Àé±©Äá¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¤Ëº£²ó¤Î´ë²è¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÀÞ¤êÄá¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î»°Ã«¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥×¥ìー¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤ä´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é»²²Ã¤ÎSTU48¤«¤é¤Ï¹Åç½Ð¿È¤Î²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¤µ¤ó¤ÈÄ¹ºê½Ð¿È¤ÎÈøºêÀ¤Î¤²Ö¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹Åç½Ð¿È¤ÇÉáÃÊ¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤ÇÀÞ¤êÄá¤òÀÞ¤Ã¤¿¤ê¡¢8·î6Æü¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌÛÅø¤òÊû¤²¤¿¤ê¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¿È¶á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÊ¿ÏÂ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ï¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2018－19 ¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡Ö¥Ôー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¸ò´¹¡×¤ä¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤È¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥à¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¡ÖHIROSHIMA PRIDE¡×¤Ë¤Ï¡Ö¶þ¤·¤Ê¤¤º²¡×¤ä¡ÖÎò»Ë¤Ë³Ø¤ÓÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¾ðÇ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈïÇú¤«¤éÉü¶½¤ò¿ë¤²¤¿¹Åç¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶Çú¥Éー¥à¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥¿¥ïー¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢±º¼ÒÄ¹¤¬¤½¤¦¤·¤¿Ê¿ÏÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤ê¤Å¤ë¥ê¥ìー¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½¸¤á¤¿Áí½¸ÊÔ¤ÎÆ°²è¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êó¹ð²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë»°Ã«¤Ï¡¢¡ÖB¥êー¥°¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØHIROSHIMA PRIDE¡Ù¤ò¶»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶â»ÒÀ»µ±¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¦µ¤¡¢´õË¾¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¡ØHIROSHIMA PRIDE¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯ÀÞ¤êÄá¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£±º¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤³¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¡¢¹Åç¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
文・写真●松崎大
